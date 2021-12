Napoli | Kevin Malcuit cuore d’oro | Distribuisce cibo e coperte ai senzatetto -VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 9 dicembre 2021), difensore francese delin auto dei senza tetto. Il terzino francese come Ghoulam si dedica alla solidarietà.AIUTA IDINella notte di martedì 7 dicembre,, difensore francese del, è sceso in strada per aiutare icostretti a dormire all’addiaccio. Il 30enne si è fermato all’angolo tra piazza Garibaldi e corso Novara e ha donato pizze e bevande calde con l’aiuto di un amico, riscuotendo l’applauso di tutta la città che lo ha scoperto grazie aldi un passante-tifoso.è solamente l’ultimo nella lunga lista dei giocatori delche si sono distinti in questi anni per i loro ...