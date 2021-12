Mourinho: «Il problema è giocare tre competizioni da gennaio a maggio» (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Se prendiamo le cose in modo separato, dico che abbiamo la squadra per competere con le più forti tipo Tottenham e Rennes, ma anche contro chi arriva dall’Europa League. Il problema è che dobbiamo giocare da gennaio a fine maggio tre competizioni ed è difficile dire come arriveremo ad una determinata partita. E’ la differenza tra squadra e rosa”. Così a Sky Sport, Josè Mourinho, tecnico della Roma, alla vigilia del match di Conference League contro il Cska di Sofia. “Guardando Inter, Milan, Juve e Napoli sono squadre di grande potere, in Conference non ci sono più squadre piccole di paesi piccoli. Ci saranno squadre importanti, che arrivano anche dall’Europa League, ad esempio domani una tra Napoli e Leicester, e mi auguro il club inglese, scenderà in Conference. Con la rosa che ... Leggi su footdata (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Se prendiamo le cose in modo separato, dico che abbiamo la squadra per competere con le più forti tipo Tottenham e Rennes, ma anche contro chi arriva dall’Europa League. Ilè che dobbiamodaa finetreed è difficile dire come arriveremo ad una determinata partita. E’ la differenza tra squadra e rosa”. Così a Sky Sport, Josè, tecnico della Roma, alla vigilia del match di Conference League contro il Cska di Sofia. “Guardando Inter, Milan, Juve e Napoli sono squadre di grande potere, in Conference non ci sono più squadre piccole di paesi piccoli. Ci saranno squadre importanti, che arrivano anche dall’Europa League, ad esempio domani una tra Napoli e Leicester, e mi auguro il club inglese, scenderà in Conference. Con la rosa che ...

