Lutto a Latina: addio all'Ispettore Franco Cruciani, lascia compagna e due figli

addio all'Ispettore della Polizia Locale Franco Cruciani. Il Sindaco di Latina e tutta l'Amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell'Ispettore superiore della Polizia Locale di Latina Franco Cruciani, 56 anni. «Una notizia che ci addolora, la Polizia Locale e la città di Latina perdono un funzionario eccellente e una persona dalle grandi doti umane – le parole del Sindaco Damiano Coletta – Tutta la comunità si stringe attorno al dolore della compagna e dei due figli dell'Ispettore Cruciani. A loro e a tutti i suoi cari porgo le più sentite condoglianze a nome dell'intera città di Latina». su Il Corriere della Città.

