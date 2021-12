Letta ad Atreju | “Se Draghi resta a palazzo Chigi è positivo Senza di lui sarebbe difficile tenere insieme questa maggioranza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) “? Non lo so se se andrebbe avanti. So cheè unamolto, fa fatica a staree se lo stiamo stati fin qui è stato per grande senso di responsabilità da parte di tutti”. Lo ha detto Enricointervistato alla convention dida Bruno Vespa e Maurizio Belpietro. Insomma, secondo il leader del Pd, seandasse al Colle il governo non reggerebbe e cimolto probabilmente la fine anticipata della legislatura. “Io penso chestia facendo molto bene e sema ne parleremo a gennaio”. ...