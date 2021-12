Le figlie di Pelé | Sta bene | tra due giorni sarà a casa

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Tra due o tretorna aper godersi il Natale. Questa non è stata una sorpresa ". Ledihanno voluto rassicurare via social i fan in merito alle condizioni del campione ...

Corriere dello Sport

Tra due o tre giorni torna a casa per godersi il Natale. Questa non è stata una sorpresa ". Ledihanno voluto rassicurare via social i fan in merito alle condizioni del campione brasiliano, ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo . Il ricovero " era già programmato e ...Ledi Pelè aggiornano e fanno chiarezza sul ricovero all'ospedale Albert Einstein di San ..., 81 anni, nei mesi scorsi era stato operato nello stesso ospedale per un tumore al colon rilevato ...