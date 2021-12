Il Popolo della Scala e altre assurdità di cui non abbiamo bisogno (Di giovedì 9 dicembre 2021) ??Forse, in futuro, sarà il caso di trovare una via di mezzo, giusto per evitare il rischio di passare direttamente e senza preavviso dalle invettive contro la casta, le élite e l’establishment – che avrebbero reso ormai la politica sorda alle sofferenze del Popolo – alle esibizioni di pubblica commozione per gli applausi tributati a Sergio Mattarella dalla platea della Scala di Milano. Con fior di analisi a soppesare numero e intensità delle voci levatesi da quell’augusto consesso a invocare il «bis», quasi fosse davvero un campione rappresentativo degli italiani, e una dimostrazione attendibile di quale sia l’autentica volontà popolare. Non c’è bisogno di rimpiangere i tempi in cui il movimento studentesco andava a tirare uova contro pellicce, smoking e abiti da sera davanti all’ingresso del teatro, per trovare ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 9 dicembre 2021) ??Forse, in futuro, sarà il caso di trovare una via di mezzo, giusto per evitare il rischio di passare direttamente e senza preavviso dalle invettive contro la casta, le élite e l’establishment – che avrebbero reso ormai la politica sorda alle sofferenze del– alle esibizioni di pubblica commozione per gli applausi tributati a Sergio Mattarella dalla plateadi Milano. Con fior di analisi a soppesare numero e intensità delle voci levatesi da quell’augusto consesso a invocare il «bis», quasi fosse davvero un campione rappresentativo degli italiani, e una dimostrazione attendibile di quale sia l’autentica volontà popolare. Non c’èdi rimpiangere i tempi in cui il movimento studentesco andava a tirare uova contro pellicce, smoking e abiti da sera davanti all’ingresso del teatro, per trovare ...

meb : #AungSanSuuKyi rischia una condanna alla carcerazione a vita per un processo politico. La sua vera colpa è aver com… - sscnapoli : Diego day, la celebrazione del Napoli al D10S del calcio Il giorno della memoria, la serata del Mito, la notte di R… - matteosalvinimi : Per la scelta del prossimo Presidente della Repubblica non sono tollerabili pregiudizi o esclusioni: è incredibile… - andreacereda27 : Ciao trattorino, ti va di venire a vedere Marco Baliani a Viterbo il 12 dicembre. Sai è l'anniversario della strage… - Donatel58978575 : RT @ArditoAspetto: Uno spettacolo grottesco ed autoreferenziale. Tuttavia, ricordiamo che solo un mese prima della fucilazione, Ceausescu… -