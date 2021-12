Il dottor Andreas Noack è stato ucciso per le sue «scoperte» sul grafene nei vaccini? La moglie dice altro (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci avete segnalato un articolo apparso sul blog di Maurizio Blondet intitolato «È stato ucciso il Dr. Andreas Noack – dopo aver messo online le sue scoperte sull’idrossido di grafene». Questa sostanza si troverebbe – secondo le narrazioni No vax a cui Noack era vicino – nelle fiale dei vaccini contro il nuovo Coronavirus. Abbiamo cercato la più probabile fonte a cui attinge Blondet, scavando su quanto c’è di dimostrato, tanto sulla scomparsa del chimico austriaco, quanto sulla presunta presenza della misteriosa sostanza nei lotti analizzati. Per chi ha fretta: Nessuno ha mai dimostrato seriamente la presenza di idrossido o ossido di grafene nei vaccini. Non è chiaro quali eventi avversi si potrebbero confondere ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci avete segnalato un articolo apparso sul blog di Maurizio Blondet intitolato «Èil Dr.– dopo aver messo online le suesull’idrossido di». Questa sostanza si troverebbe – secondo le narrazioni No vax a cuiera vicino – nelle fiale deicontro il nuovo Coronavirus. Abbiamo cercato la più probabile fonte a cui attinge Blondet, scavando su quanto c’è di dimostrato, tanto sulla scomparsa del chimico austriaco, quanto sulla presunta presenza della misteriosa sostanza nei lotti analizzati. Per chi ha fretta: Nessuno ha mai dimostrato seriamente la presenza di idrossido o ossido dinei. Non è chiaro quali eventi avversi si potrebbero confondere ...

