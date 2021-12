GF Vip, Soleil offende Sophie: «Nel corpo hai più plastica che personalità o intelletto». La Codegoni: «Abbi rispetto. Sei una spazzatura umana!» – Video (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sophie - US Endemol Shine Altro che atmosfera natalizia, nella casa del Grande Fratello Vip c’è aria di guerra. Tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni si è infatti concluso, ufficialmente, l’armistizio. Complice una perfida battuta dell’italo-americana sui ritocchi estetici della compagna, le due donne del reality hanno nuovamente discusso, dicendosene di tutti i colori. Tutto è partito da un servizio fotografico che i concorrenti erano chiamati a fare. Con tono provocatorio, Soleil si è quindi rivolta a Sophie e Gianmaria: “C’è bisogno di una foto per la sezione mobili e soprammobili. (…) Amore, c’è il catalogo matrimoni per comodini e siete voi i protagonisti“. A quel punto, la Codegoni ha tentato di difendersi – “Dai Sole, non farmi ridere troppo che dopo perdo le ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 9 dicembre 2021)- US Endemol Shine Altro che atmosfera natalizia, nella casa del Grande Fratello Vip c’è aria di guerra. TraSorge esi è infatti concluso, ufficialmente, l’armistizio. Complice una perfida battuta dell’italo-americana sui ritocchi estetici della compagna, le due donne del reality hanno nuovamente discusso, dicendosene di tutti i colori. Tutto è partito da un servizio fotografico che i concorrenti erano chiamati a fare. Con tono provocatorio,si è quindi rivolta ae Gianmaria: “C’è bisogno di una foto per la sezione mobili e soprammobili. (…) Amore, c’è il catalogo matrimoni per comodini e siete voi i protagonisti“. A quel punto, laha tentato di difendersi – “Dai Sole, non farmi ridere troppo che dopo perdo le ...

