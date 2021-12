Gerry Scotti, il dramma dell’addio: “È stata tutta colpa mia” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un dolore davvero tremendo ha travolto ormai tanti anni fa la vita di Gerry Scotti: un dolore tremendo che è sfociato in un addio inevitabile. Gerry Scotti oggi è felice accanto alla sua storica compagna Gabriella Perino, ma nel suo passato il noto conduttore di Mediaset ed particolar modo Canale 5 è stato sposato per Leggi su youmovies (Di giovedì 9 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un dolore davvero tremendo ha travolto ormai tanti anni fa la vita di: un dolore tremendo che è sfociato in un addio inevitabile.oggi è felice accanto alla sua storica compagna Gabriella Perino, ma nel suo passato il noto conduttore di Mediaset ed particolar modo Canale 5 è stato sposato per

Advertising

carolina_tereso : RT @pazzipergerry: Una delle gag più amate di #CadutaLibera ? Zio @Gerry_Scotti che abbandona lo studio. In memoria di qualche anno fa quan… - pazzipergerry : Una delle gag più amate di #CadutaLibera ? Zio @Gerry_Scotti che abbandona lo studio. In memoria di qualche anno fa… - domireds : @Martina23027506 Sì sono piuttosto d'accordo. Lungi da me paragonare la carriera di una o dell'altra, ci mancherebb… - i96YBOK : @h66yun @gvacekelly o magari sta facendo il cosplay do Gerry scotti - pazzipergerry : RT @raulooooooooo: Voglio fare una serata in disco con Gerry scotti -