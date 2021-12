Choc in Francia, arrestato per abusi su minori l'ex campione olimpionico Yannick Agnel (Di giovedì 9 dicembre 2021) arrestato per abusi su minori l'ex campione olimpionico Yannick Agnel. Yannick Agnel , 29enne olimpionico di nuoto (a Londra 2012 vinse due ori) è stato arrestato a Mulhouse nell’ambito di un’inchiesta... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 9 dicembre 2021)persul'ex, 29ennedi nuoto (a Londra 2012 vinse due ori) è statoa Mulhouse nell’ambito di un’inchiesta...

