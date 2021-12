Calciomercato Bologna | rinforzi in attacco | si pensa a Kouame

(Di giovedì 9 dicembre 2021): i rossoblùno aiine avrebbero messo nel mirino ChristianIlè a caccia diine i riflettori della dirigenza sarebbero puntati su una vecchia conoscenza della Serie A. Come riportato da La Nazione, infatti, i rossoblù avrebbero messo nel mirino Christianche in estate ha lasciato la Fiorentina per trasferirsi all’Anderlecht. Mihajlovic aveva già chiesto in estate l’ivoriano e adesso starebbe spingendo nuovamente per averlo a gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Domenica alle 12 e 30 allo stadio Dall'Ara diè andato in scena il derby dell'Appennino. Infatti la gara tra ile la Fiorentina viene così definito. Ildi Sinisa veniva dalla vittoria contro la Roma ,mentre la Fiorentina dalla vittoria al Franchi contro la Sampdoria. Sicuramente su entrambe le panchine siedono due tecnici caparbi, che ...FATTORE C - La prossima settimana sarà importante anche sul fronte Castillejo , out dal 24 ottobre, dal match contro ilper una lesione ai flessori, Calabria , infortunatosi al polpaccio il ...Italia-Macedonia del Nord si potrebbe giocare al 'Renzo Barbera' di Palermo: oggi la decisione della FIGC, in lizza anche il 'Dall'Ara' di Bologna.Il bomber del Bologna si è raccontato in una bellissima intervista per la Gazzetta Dello Sport. Nella quale ha parlato di tutto, dalla sua prima esperienza in Italia con l’Inter del Triplete passando ...