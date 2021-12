Calcio: Elmas tiene il Napoli in corsa in Europa League, Leicester ko 3-2 e playoff centrati (Di giovedì 9 dicembre 2021) Napoli, 9 dic. - (Adnkronos) - Il Napoli batte 3-2 il Leicester e resta in corsa in Europa League ma, complice la vittoria dello Spartak Mosca a Varsavia contro il Legia non accede direttamente agli ottavi di finale e dovrà passare attraverso il playoff contro una squadra retrocessa dalla Champions League. Partita spettacolare al Maradona dove i padroni di casa partono con il piede sull'acceleratore e si portano sul 2-0 in poco più di venti minuti con Ounas ed Elmas ma la gestione disastrosa sulle palle inattive consente agli inglesi di agguantare il 2-2. A inizio secondo tempo il fantasista macedone va ancora in gol fissando il risultato sul 3-2 finale e regalando la vittoria ai partenopei. In avvio di match Castagne impegna subito ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021), 9 dic. - (Adnkronos) - Ilbatte 3-2 ile resta ininma, complice la vittoria dello Spartak Mosca a Varsavia contro il Legia non accede direttamente agli ottavi di finale e dovrà passare attraverso ilcontro una squadra retrocessa dalla Champions. Partita spettacolare al Maradona dove i padroni di casa partono con il piede sull'acceleratore e si portano sul 2-0 in poco più di venti minuti con Ounas edma la gestione disastrosa sulle palle inattive consente agli inglesi di agguantare il 2-2. A inizio secondo tempo il fantasista macedone va ancora in gol fissando il risultato sul 3-2 finale e regalando la vittoria ai partenopei. In avvio di match Castagne impegna subito ...

Cosmi ha spiegato che giocatore è Elmas. Non ha un ruolo preciso ma è uno che ha l'istinto del gol e questo nel calcio non è un dettaglio.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Elmas Europa League, Napoli - Leicester 3 - 2: azzurri agli spareggi Il Napoli è più concreto e al 24' raddoppia con Elmas , che concretizza con un facile tap - in l'...dimezza lo svantaggio raccogliendo una palla allontanata alla buona proprio dal macedone su un calcio ...

Napoli - Leicester 3 - 2: Spalletti ai sedicesimi di Europa League Una notte da incorniciare quella al Maradona con il Leicester , impreziosita dalla doppietta di Elmas e dal gol di Ounas che hanno reso inutili le reti di Evans e Dewsbury - Hall , con gli inglesi ...

Napoli-Leicester 3-2, post-partita Spalletti: “La squadra ha dimostrato carattere. Nelle difficoltà è riuscita a vincere” Ounas ed Elmas mettono il loro nome tra i marcatori ma l’uomo del ... il possibile pareggio sbagliando il rigore nei minuti finali. La fortuna conta poco nel calcio, ha ammesso il mister. Lui si ...

Calcio: Elmas tiene il Napoli in corsa in Europa League, Leicester ko 3-2 e playoff centrati Napoli, 9 dic. - Il Napoli batte 3-2 il Leicester e resta in corsa in Europa League ma, complice la vittoria dello Spartak Mosca a Varsavia contro il Legia non ...

