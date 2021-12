Vidal sfida la neve con la sua Panda | Non fallisce mai

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nevica nel nord Italia, area di Milano compresa: nessun timore per il centrocampista cileno Arturo, alla guida della sua vecchia: "Il mio regalone non", scrive.

Advertising

CalcioPillole : In vista della prossima sfida di campionato, l'Inter di Simone Inzaghi avrà a disposizione Arturo #Vidal: il cileno… - interliveit : #Inter, a meno di sorprese #deVrij salterà anche la #Roma. Il rientro dell'olanese dovrebbe avvenire a Madrid, nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal sfida

Fcinternews.it

Nevica nel nord Italia, area di Milano compresa: nessun timore per il centrocampista cileno Arturo, alla guida della sua vecchia Panda: "Il mio regalone non fallisce", scrive.(15' st5: legna poca, costrutto anche meno) PERISIC 6,5 Tra gli ultimi a mollare. Corre a ... Con Perisictra giganti. MILITAO 6,5 Con Dzeko e Lautaro vita facile e pochi rischi. ALABA 6,5 ...Le pagelle del Corriere dello Sport: il centrocampista condanna i compagni, sorprende l'esclusione dell'olandese ...'Torniamo da Madrid con tante cose buone, ma contava il risultato e abbiamo perso Abbiamo perso ambedue le partite col Real, abbiamo fatto bene ma servirà qualcosa in più'. 'Abbiamo sviluppato bene, l ...