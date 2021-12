Vaccini anti corona virus per i bambini fra 5 ed 11 anni: Regione Puglia, circolare TESTO Emanata oggi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “Siamo tutti al lavoro per avviare le vaccinazioni dei bambini di 5-11 anni dal 16 dicembre. Con la circolare Emanata oggi entriamo nel vivo di questa nuova fase della campagna vaccinale. In Puglia abbiamo scelto di effettuare queste somministrazioni negli studi pediatrici e nelle scuole. Massima attenzione la rivolgiamo ai bambini con fragilità che potranno vaccinarsi nei loro centri di cura, che provvederanno anche a contattare le famiglie, o ricevere la dose a domicilio. Abbiamo puntato su luoghi che per i bambini e i loro genitori sono familiari, sicuri e confortevoli. Ringrazio tutti coloro che da giorni sono al lavoro per garantire il ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: “Siamo tutti al lavoro per avviare le vaccinazioni deidi 5-11dal 16 dicembre. Con laentriamo nel vivo di questa nuova fase della campagna vaccinale. Inabbiamo scelto di effettuare queste somministrazioni negli studi pediatrici e nelle scuole. Massima attenzione la rivolgiamo aicon fragilità che potranno vaccinarsi nei loro centri di cura, che provvederanno anche a contattare le famiglie, o ricevere la dose a domicilio. Abbiamo puntato su luoghi che per ie i loro genitori sono familiari, sicuri e confortevoli. Ringrazio tutti coloro che da giorni sono al lavoro per garre il ...

ladyonorato : La mia ultima interrogazione alla CE, su Vaccini anti COVID-19 e diffusione del contagio. - WRicciardi : I leader mondiali della sanità pubblica chiedono la sospensione dei brevetti per i vaccini anti Covid: “Non c’è pos… - DavidPuente : I vaccini anti Covid provocano danni neurologici secondo un report del British Medical Journal? No! È una bufala! - NoiNotizie : Vaccini anti #coronavirus per i bambini fra 5 ed 11 anni: Regione #Puglia, circolare TESTO - Vito59339482 : @RosellaLara19 Intendi tutti e quattro i vaccini autorizzati in Italia (anche se sono di due tipologie diverse)? O… -