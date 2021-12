Ultime Notizie Roma del 08-12-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalle redazioni in studio a Milano Ferrigno un altro balzo dei contagi in Veneto con l’aumento giornaliero più marcato dall’inizio della quarta Ondata 3000 516 positivi cui si aggiungono 6 vittime editrice il bollettino della Regione intanto lo MS spiega che non ci sono indicazioni che la variante omicron sia più grave e non c’è motivo di dubitare che la tua li facevi proteggono i pazienti infetti dalla nuova variante fermato il responsabile per le emergenze dell’organizzazione Mondiale della sanità in un’intervista abbiamo vaccini molto efficaci dice che hanno dimostrato di essere potenti contro tutte le varianti finora in termini di gravità della malattia e ospedalizzazione e non c’è motivo di credere che non sarebbe così anche in questo caso ha però precisato che gli studi Sono ancora prematuri sulla variante rilevata ...