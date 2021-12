Sci alpino, Kristian Ghedina elogia Sofia Goggia: “É di un altro livello, può vincere la Coppa del Mondo generale” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I tre successi archiviati da Sofia Goggia nell’esaltante weekend di Lake Louise hanno consentito alla campionessa bergamasca di raggiungere e superare Kristian Ghedina per numero di podi e vittorie in Coppa del Mondo. L’ex discesista azzurro, intervistato dal Corriere dello Sport, ha speso parole lodevoli nei riguardi di Sofia che a suo dire: “Può vincere la Coppa del Mondo generale, senza ombra di dubbio”. Analizzando il salto di qualità messo in campo dall’olimpionica classe 1992 “Ghedo” ritiene che i due fattori alla base dello strapotere di Goggia fra le porte larghe siano la capacità di adattamento a diversi scenari e la tenuta atletica: “É evidente che ha lavorato molto bene in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I tre successi archiviati danell’esaltante weekend di Lake Louise hanno consentito alla campionessa bergamasca di raggiungere e superareper numero di podi e vittorie indel. L’ex discesista azzurro, intervistato dal Corriere dello Sport, ha speso parole lodevoli nei riguardi diche a suo dire: “Puòladel, senza ombra di dubbio”. Analizzando il salto di qualità messo in campo dall’olimpionica classe 1992 “Ghedo” ritiene che i due fattori alla base dello strapotere difra le porte larghe siano la capacità di adattamento a diversi scenari e la tenuta atletica: “É evidente che ha lavorato molto bene in ...

