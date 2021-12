Roma, vicino all’ambasciata d’Egitto Giulio Regeni e Patrick Zaki vedono la luce in fondo al tunnel: la nuova opera di Laika (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La street artist Laika torna in azione. E sullo stesso muro dell’ambasciata d’Egitto a Roma dove già era comparsa (era il 2020, poco dopo l’arresto di Zaki) l’opera con Giulio Regeni che abbraccia Patrick Zaki, ora appare una rielaborazione di quel ritratto. Ancora più forte, dopo l’annuncio della scarcerazione dello studente di Bologna dopo 22 mesi di detenzione preventiva. Laika nella notte tra il 7 e l’8 dicembre è tornata a Villa Ada, a Roma, con la nuova immagine. La precedente era stata cancellata e poi rimessa, sempre nello stesso posto, dall’artista. Questa volta Patrick Zaki non è più vestito da carcerato ma è sempre protetto dall’abbraccio ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La street artisttorna in azione. E sullo stesso muro dell’ambasciatadove già era comparsa (era il 2020, poco dopo l’arresto di) l’conche abbraccia, ora appare una rielaborazione di quel ritratto. Ancora più forte, dopo l’annuncio della scarcerazione dello studente di Bologna dopo 22 mesi di detenzione preventiva.nella notte tra il 7 e l’8 dicembre è tornata a Villa Ada, a, con laimmagine. La precedente era stata cancellata e poi rimessa, sempre nello stesso posto, dall’artista. Questa voltanon è più vestito da carcerato ma è sempre protetto dall’abbraccio ...

