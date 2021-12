Roma, i vigili del fuoco depongono le corone di fiori in cima alla colonna dell’Immacolata in Piazza di Spagna (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le immagini della deposizione delle corone di fiori sulla statua della Madonna in cima alla colonna dell’Immacolata Concezione in Piazza di Spagna a Roma. Con l’aiuto di una scala meccanica anche quest’anno i vigili del fuoco hanno reso omaggio al monumento in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le immagini della deposizione delledisulla statua della Madonna inConcezione indi. Con l’aiuto di una scala meccanica anche quest’anno idelhanno reso omaggio al monumento in occasione della FestaConcezione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

