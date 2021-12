Ragazza fa arrestare il padre: voleva costringerla al matrimonio combinato (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una 18enne di origini ha denunciato il genitore che l’aveva portata in Marocco per le nozze: divieto di avvicinarsi per il fratello Aveva 14 anni quando è cominciato l’incubo. Ora è maggiorenne e finalmente è finito con la denuncia e l’arresto del padre 56enne. Polizia (Getty Images)Lei voleva essere libera dalle scelte padronali che con la complicità del fratello oggi 32enne aveva maltrattato in tutti i modi quella figlia che era solo una ragazzina. La giovane viveva a Ferrara ma il padre la portò in Marocco, paese d’origine, per obbligarla a sposare un cugino. Secondo la denuncia è stata anche legata a una sedia e chiusa in cantina per due giorni. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Veronica Tarchini morta a 19 anni nell’incidente stradale Ragazza fa arrestare il ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una 18enne di origini ha denunciato il genitore che l’aveva portata in Marocco per le nozze: divieto di avvicinarsi per il fratello Aveva 14 anni quando è cominciato l’incubo. Ora è maggiorenne e finalmente è finito con la denuncia e l’arresto del56enne. Polizia (Getty Images)Leiessere libera dalle scelte padronali che con la complicità del fratello oggi 32enne aveva maltrattato in tutti i modi quella figlia che era solo una ragazzina. La giovane viveva a Ferrara ma illa portò in Marocco, paese d’origine, per obbligarla a sposare un cugino. Secondo la denuncia è stata anche legata a una sedia e chiusa in cantina per due giorni. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Veronica Tarchini morta a 19 anni nell’incidente stradalefail ...

