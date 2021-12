Napoli | si rivede Osimhen! Il nigeriano in panchina con l' Empoli?

Advertising

FabioOffreda : RT @RaiSport: ?? #Calcio #Napoli A Castel Volturno si rivede Victor #Osimhen. Il centravanti nigeriano si allena in campo dopo l'intervent… - cronachecampane : Napoli, si rivede in campo Osimhen #CronacadiNapoli #UltimeNotizie #UltimeNotiziediCronaca #VictorOsimhen - RaiSport : ?? #Calcio #Napoli A Castel Volturno si rivede Victor #Osimhen. Il centravanti nigeriano si allena in campo dopo l… - GoalItalia : Si rivede Osimhen: è tornato a correre dopo l'operazione al volto ?? - Ftbnews24 : ?? #Napoli, chi si rivede: Osimhen torna ad allenarsi dopo l’infortunio #Napoli #NapoliAtalanta #SerieA #UEL… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rivede

In porta siMeret, confermata la difesa a tre a centrocampo tocca a Demme con Zielinski ... Queste le probabili formazioni:(3 - 4 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit, ...Il centravanti nigeriano prosegue nel recupero dopo l'operazione al volto CASTEL VOLTURNO (CASERTA) - Un sorriso in casa: a Castel Volturno siVictor Osimhen. "Victor è tornato in campo", annuncia via Twitter il club partenopeo, che pubblica anche un video del centravanti nigeriano che ha ripreso a correre ...Il Napoli può sorridere: Victor Osimhen è tornato ad allenarsi. Il nigeriano ha preso parte alla rifinitura in vista della partita di domani contro il Leicester in Europa League e ora il suo rientro è ...Napoli-Leicester mette in palio la qualificazione agli ottavi o almeno agli spareggi di Europa League e gli azzurri vogliono vincere per non andare incontro a una grossa delusione. A questo proposito, ...