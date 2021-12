Macron punta all’Eliseo a bordo dei cacciabombardieri

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Speciale zuppa di Porro internazionale. Grazie a un nostro amico analista che vuole mantenere l’anonimato, il commento degli articoli tratti dai giornali stranieri. “Avec l’achat de 80 Rafales le 5 décembre, les Émirats Arabes Unis viennent d’offrir à Dassault son plus gros contrat pour son avion de chasse à l’export”, con l’acquisto di 80 Rafale il 5 dicembre gli Emirati Arabi hanno fatto realizzare al gruppo Dassault il suo più grande affare nel settore degli “aerei da caccia” . Così inizia un articolo riportato da Korii (sito collegato a Slate) e uscito su Les Echos per la penna di Céline Deluzarche. Nell’articolo si racconta come Parigi da una parte approfitti della perdita di credibilità degli americani dopo le pasticciate conclusioni sia della guerra afghana sia di quella irakena. E come inoltre i francesi siano abbastanza spregiudicati nel non richiedere di mantenere un qualche ...