L'Ue raccomanda la vaccinazione eterologa. Ma l'Italia ha un problema con Moderna (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La variante Omicron continua ad avanzare in Europa e presto, entro pochi mesi, secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo della malattie – Ecdc – riguarderà almeno la metà dei casi Covid. Una situazione che dovrà essere affrontata su due fronti. Per l'Ecdc, infatti, il livello di rischio legato alla nuova variante è "da alto a molto alto". Il presidente Andrea Ammon ha spiegato che finora ci sono 265 casi confermati in 20 paesi europei. In realtà sono molti di più. La sola Danimarca, che sequenzia tutti i tamponi molecolari positivi, ha annunciato 398 casi Omicron sul suo territorio. La maggior parte non sono più importati dall'estero, ma legati a grandi manifestazioni pubbliche nel paese come grandi concerti. Di fronte, insomma, a Omicron "abbiamo bisogno di prendere misure precauzionali subito", ha detto ancora Ammon, rappresentando così il primo fronte di ...

