L’apparenza morbidamente curvilinea delle solide sculture di Aris Petridis

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nel campo dell’espressione emotiva gli artisti contemporanei hanno appreso la libertà stilistica che ha concesso loro di attingere ai grandi maestri del passato superando però il loro stile attraverso un riadattamento, un processo di evoluzionelinee guida precedenti per raggiungere un linguaggio personalizzato, più affine alla realtà attuale e molto più in armonia con un modo moderno di affrontare temi, simboli e allegorie dell’esistenza. L’artista di cui vi racconterò oggi mostra un’impronta decisamente personale nel mondo scultoreo grazie alla quale riesce ad avvolgere l’osservatore di misteriosi significati tutti da decifrare. In tutto il panorama artistico contemporaneo si assiste costantemente a ispirazioni provenienti dal passato più lontano che vanno a mescolarsi con le innovazioniavanguardie del Ventesimo secolo per essere ...