Juventus | nuova avventura per Chiellini | ecco di cosa si occuperà

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Giorgio, capitano della, è pronto ad iniziare una. Andiamo a scoprirefarà il centrale azzurro.(Getty Images)Laha vinto quattro delle ultime cinque partite. Un mini ciclo in cui si è rivista la squadra di Allegri: solida difensivamente e capace di vincere segnando, al massimo, due gol. Il merito di questa ritrovata compattezza va, senza ombra di dubbio, a Giorgio. Aver recuperato il difensore, infortunatosi nell’ultima sosta per le nazionali, ha permesso ad Allegri di blindare la propria squadra. Il tecnico, avendo a disposizione tutte e quattro i centrali, potrà gestire al meglio le forze in vista dei prossimi impegni. Giocatore di straordinaria importanza nonostante la carta ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nuova

... buttiamoci in unagiornata con gli incontri die Atalanta in primo piano. Partiamo dunque dai bianconeri che hanno ipotecato da due turni il passaggio del turno e che sperano in un ...Operazione finalizzata al delisting Aumento di capitale: emissione di 9 nuove azioni, ogni ... SG Company: emissione di 1 azione, ogni 4 possedute, al prezzo di emissione di 0.2 euro ...Ultima gara della fase a gironi di Champions League per la Juventus che, all’Allianz Stadium, ospita il Malmoe. Essendo già sicuri del passaggio del turno, i bianconeri scenderanno in campo con tanti ...Di seguito le probabili formazioni di Juve-Malmo, con il difensore Azzurro che potrebbe ritornare tra gli 11 titolari dopo due settimane di digiuno.