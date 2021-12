Il muro del pianto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) di tommaso boggi Un'epopea senza fine quella del palazzetto dello sport di Barga, ormai da 11 anni uno dei maggiori talloni d'Achille delle amministrazioni barghigiane che ha visto passare due sindaci,... Leggi su lagazzettadelserchio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) di tommaso boggi Un'epopea senza fine quella del palazzetto dello sport di Barga, ormai da 11 anni uno dei maggiori talloni d'Achille delle amministrazioni barghigiane che ha visto passare due sindaci,...

Il muro del pianto Oggi 8 dicembre 2021 l'unica cosa presente in quel terreno è un cantiere abbandonato, gli alberi attorno divelti e un enorme, grigio "Muro del Pianto" in mezzo alla zona residenziale e direttamente ...

