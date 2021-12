Enorma Jean contro le colleghe di Drag Race | “7 uomini travestiti” | Tommaso Zorzi dice la sua

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)è senza dubbio una delle concorrenti di spicco diItalia e durante la quarta puntata abbiamo assistito a quello che avevamo subodorato nel corso della scorsa settimana: il suo provvedimento disciplinare. La puntata dedicata a Raffaella Carrà ha infatti surriscaldato gli animi e subito dopo la sfilata lequeen si sono scagliateaccusandola di essersi vestita in maniera sciatta. Un attacco di gruppo che ha indispettito laqueen di Milano che ha inveitoloro ela produzione “ma voi autori mi avete messo in questa situazione? è una competizione di sta cippa“. Per questo motivo nel corso della quarta puntata, poco prima della sfilata, ...

Advertising

matteo__o : @enorma_jean Performance favolosa! Degna dello snatch game in cui @bendelacreme interpretò Maggie Smith! ?????????????? - matteo__o : @Glatweet @neodie @enorma_jean Ho adorato tutto. - DigerossRoss : @dimitricocciuti e vista l'esultanza paracula di tutte le altre, direi che @enorma_jean aveva ragione a scattare in… - mileysmyforce : @enorma_jean era la cosa migliore di #dragraceitalia , se nello show americano avessero eliminato tutte quelle che… - salgioreal : @calebtobey @enorma_jean Orrendo. Sono incazzato nero. Hanno fatto passare un messaggio terribile. Pure il resto de… -

Ultime Notizie dalla rete : Enorma Jean

è senza dubbio una delle concorrenti di spicco di Drag Race Italia e durante la quarta puntata abbiamo assistito a quello che avevamo subodorato nel corso della scorsa settimana: il suo ...Per la mini - challenge le sette drag queen rimaste in gara - Ava Hangar , Divinity , Elecktra Bionic ,, Farida Kant , Le Riche e Luquisha Lubamba - dovranno cimentarsi in un perfetto ...Enorma Jean, una delle concorrenti più in vista di Drag Race Italia, è stata eliminata ma non senza polemiche e strascichi. "Voi autori mi avete messo in questa situazione" ha attaccato la drag queen ...Nella quarta puntata, uscita proprio oggi, di Drag Race Italia è stato trasmesso il seguito di una accesa discussione iniziata nell’episodio ...