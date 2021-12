“Ci siamo lasciati” Un addio clamoroso nella famiglia del GF | dopo 11 anni insieme e due figli

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ e de ‘L’Isola dei Famosi’ è tornata single. La donna ha infatti annunciato di essersi lasciata con suo marito,undici. Il matrimonio si era svolto nel comune di Teano il 18 settembre del 2010. Che qualcosa non stesse andando per il verso giusto si era intuito già l’anno scorso, infatti erano circolate notizie negative sullo stato della loro relazione. Ma non era mai arrivata nessuna ufficialità da parte dei diretti interessati, a differenza di questa volta. Adesso la vip ha però deciso di rompere il silenzio intorno alle sue vicende personali e ha confermato di non stare piùal suo coniuge. L’intervistaquale ha confessato di aver avuto problemi con lui da diverso tempo è stata rilasciata a ‘CasaChi’. Parole nette che non fanno ...