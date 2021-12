Black Widow: trionfa ai People’s Choice Award 2021 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Black Widow: il film Marvel trionfa alla serata dei People’s Choice Award 2021, aggiudicandosi il premio “film dell’anno” NBC ed E! hanno celebrato i potenti desideri del popolo nella cerimonia di premiazione dedicata ai People’s Choice Award 2021, condotti dal veterano del Saturday Night Live, Kenan Thompson. E’ stata una serata che sicuramente ci ricorderemo per un bel pezzo, dato che i premiati sono stati molto celebri e numerosi. Halle Berry si è aggiudicata il premio People’s Icon, mentre Kim Kardashian quello sulla moda, The Fashion Icon. A vincere invece la statuetta per il Music Icon è stata la bellissima e talentuosa Christina Aguilera. Grazie al suo impegno filantropico, ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 8 dicembre 2021): il film Marvelalla serata dei, aggiudicandosi il premio “film dell’anno” NBC ed E! hanno celebrato i potenti desideri del popolo nella cerimonia di premiazione dedicata ai, condotti dal veterano del Saturday Night Live, Kenan Thompson. E’ stata una serata che sicuramente ci ricorderemo per un bel pezzo, dato che i premiati sono stati molto celebri e numerosi. Halle Berry si è aggiudicata il premioIcon, mentre Kim Kardashian quello sulla moda, The Fashion Icon. A vincere invece la statuetta per il Music Icon è stata la bellissima e talentuosa Christina Aguilera. Grazie al suo impegno filantropico, ...

