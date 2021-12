Zaki: Draghi soddisfatto per scarcerazione (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime soddisfazione per la scarcerazione di Patrick Zaki, la cui vicenda è stata e sarà seguita con la massima attenzione da parte del Governo italiano. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario, esprime soddisfazione per ladi Patrick, la cui vicenda è stata e sarà seguita con la massima attenzione da parte del Governo italiano. ...

Advertising

LaStampa : Zaki, l’attesa per la sentenza questa mattina: rischia 5 anni. “Se lo condannano Draghi chieda la grazia” - RaiNews : La soddisfazione di Draghi per la scarcerazione. Di Maio: 'Primo obiettivo raggiunto' #Zaki - lorenzo10469500 : RT @lorenzo10469500: Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto. Draghi: 'Soddisfazione, seguiamo con massima attenzione' - ANSA Nuova Eu… - lorenzo10469500 : Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto. Draghi: 'Soddisfazione, seguiamo con massima attenzione' - ANSA Nuova… - Diana3353 : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime soddisfazione per la scarcerazione di Patrick #Zaki, la cui vicenda è… -