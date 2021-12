Transizione, la Commissione Ue ha deciso: “Nella ‘tassonomia verde’ verranno inclusi nucleare e gas”. Protestano gli ambientalisti (Di martedì 7 dicembre 2021) “La Commissione adotterà una tassonomia che copre anche il nucleare e il gas”. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nel corso della conferenza stampa che si è svolta al termine dell’Ecofin, rispondendo a una domanda su quali fossero le novità venute fuori proprio dal Consiglio Economia e Finanza sulla classificazione in base alla quale verrà stabilito che cosa è un investimento ‘verde’ in Unione europea e che cosa invece non lo è. Dombrovskis ha spiegato che la questione è stata sollevata da vari ministri e che le posizioni sono diverse. Rispetto ai tempi, “stiamo preparando il nuovo atto delegato, non abbiamo una data concreta per la proposta della Commissione – ha precisato – ma sarà fatto nel prossimo futuro senza indugi”. Il primo atto delegato Ue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) “Laadotterà una tassonomia che copre anche ile il gas”. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo dellaeuropea, Valdis Dombrovskis, nel corso della conferenza stampa che si è svolta al termine dell’Ecofin, rispondendo a una domanda su quali fossero le novità venute fuori proprio dal Consiglio Economia e Finanza sulla classificazione in base alla quale verrà stabilito che cosa è un investimento ‘in Unione europea e che cosa invece non lo è. Dombrovskis ha spiegato che la questione è stata sollevata da vari ministri e che le posizioni sono diverse. Rispetto ai tempi, “stiamo preparando il nuovo atto delegato, non abbiamo una data concreta per la proposta della– ha precisato – ma sarà fatto nel prossimo futuro senza indugi”. Il primo atto delegato Ue ...

