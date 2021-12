Oggi in Fvg 505 nuovi contagi e 11 decessi (Di martedì 7 dicembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.987 tamponi molecolari sono stati rilevati 388 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,85%. Sono inoltre 24.045 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 117 casi (0,48%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 11 persone: nello specifico, si tratta di due donne di 93 anni di Trieste (decedute in ospedale e in Rsa), una donna di 85 anni di Trieste (deceduta in ospedale), un uomo di 46 anni di Trieste (deceduto in ospedale), una donna di 95 anni di Ronchi dei Legionari (deceduta in Rsa), un uomo di 89 anni di Grado (deceduto Rsa), una donna di 78 anni di Sagrado (deceduta in ospedale), una donna di 92 anni di Latisana (deceduta in ospedale), una donna di 87 anni di Attimis (deceduta in ospedale), un uomo di 83 anni di Terzo di Aquileia ... Leggi su udine20 (Di martedì 7 dicembre 2021)in Friuli Venezia Giulia su 7.987 tamponi molecolari sono stati rilevati 388, con una percentuale di positività del 4,85%. Sono inoltre 24.045 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 117 casi (0,48%). Nella giornata odierna si registrano idi 11 persone: nello specifico, si tratta di due donne di 93 anni di Trieste (decedute in ospedale e in Rsa), una donna di 85 anni di Trieste (deceduta in ospedale), un uomo di 46 anni di Trieste (deceduto in ospedale), una donna di 95 anni di Ronchi dei Legionari (deceduta in Rsa), un uomo di 89 anni di Grado (deceduto Rsa), una donna di 78 anni di Sagrado (deceduta in ospedale), una donna di 92 anni di Latisana (deceduta in ospedale), una donna di 87 anni di Attimis (deceduta in ospedale), un uomo di 83 anni di Terzo di Aquileia ...

