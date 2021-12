Oggi in Egitto la terza udienza del processo a Zaki (Di martedì 7 dicembre 2021) Si tiene stamattina a Mansura, in Egitto, la terza udienza del processo a carico di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna sotto accusa per diffusione di false informazioni ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 7 dicembre 2021) Si tiene stamattina a Mansura, in, ladela carico di Patrick, lo studente egiziano dell'università di Bologna sotto accusa per diffusione di false informazioni ...

Advertising

Tg3web : Martedì Patrick Zaki tornerà in tribunale in Egitto. Oggi a chiedere maggior impegno per la sua liberazione è Moham… - MuseoEgizio : Da oggi è online la prima parte del #database dell’archivio fotografico del #MuseoEgizio: circa 1500 immagini rigua… - andrea_falivene : RT @RaiNews: In custodia cautelare da 22 mesi - RaiNews : In custodia cautelare da 22 mesi - marinellazetti : Per #PatrickZaki, dopo 22 mesi di carcere duro senza un perché, il tribunale di Mansoura oggi ha in serbo un nuovo… -