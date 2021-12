Manovra: Landini, 'non indisponibili a confronto con governo prima di sciopero' (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Per quello che ci riguarda il dialogo non è interrotto. Si può riprendere a dialogare in ogni momento. Non siamo indisponibili al confronto anche prima dello sciopero generale ma servono cambiamenti molto forti e basi diverse". Così il leader Cgil, Maurizio Landini nel corso della conferenza stampa sullo sciopero generale proclamato per il 16 dicembre. "Oggi non abbiamo né un tavolo sul fisco, né un tavolo sulle pensioni: abbiamo deciso quindi di mettere in campo iniziative di lotta prima che il Parlamento voti. I miglioramenti non si fanno certo in pochi giorni, ma per noi lotta e trattativa vanno insieme", prosegue. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Per quello che ci riguarda il dialogo non è interrotto. Si può riprendere a dialogare in ogni momento. Non siamoalanchedellogenerale ma servono cambiamenti molto forti e basi diverse". Così il leader Cgil, Maurizionel corso della conferenza stampa sullogenerale proclamato per il 16 dicembre. "Oggi non abbiamo né un tavolo sul fisco, né un tavolo sulle pensioni: abbiamo deciso quindi di mettere in campo iniziative di lottache il Parlamento voti. I miglioramenti non si fanno certo in pochi giorni, ma per noi lotta e trattativa vanno insieme", prosegue.

