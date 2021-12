L’ultima sfida del Tromsoe: la nuova maglia da gioco è un QR code che rimanda alle notizie sui diritti calpestati per i Mondiali in Qatar (Di martedì 7 dicembre 2021) Lo scatto ha lasciato perplesso più di qualche utente. Al centro dell’inquadratura si vede Ruben Yttergård Jenssen. Il corpo girato verso sinistra, le braccia dietro la schiena, il sorriso stirato appena percettibile. Se ne sta in piedi sul campo del Tromsø con addosso la nuova maglia del club. Ed è proprio questo il problema. Perché la stoffa non è bianca e rossa in omaggio alla tradizione. Stavolta si tratta di una cacofonia di colori. Un amaranto che sconfina in azzurro. Con una serie di puntini celesti che si susseguono uno accanto all’altro. È un cazzotto in un occhio. Ma è soprattutto un pugno allo stomaco. Perché quella maglia è un’intuizione che sconfina nella genialità. La trama crea un QR code. E inquadrandolo con il proprio cellulare si finisce su una pagina del sito del Tromsø. Non si tratta dello shop ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Lo scatto ha lasciato perplesso più di qualche utente. Al centro dell’inquadratura si vede Ruben Yttergård Jenssen. Il corpo girato verso sinistra, le braccia dietro la schiena, il sorriso stirato appena percettibile. Se ne sta in piedi sul campo del Tromsø con addosso ladel club. Ed è proprio questo il problema. Perché la stoffa non è bianca e rossa in omaggio alla tradizione. Stavolta si tratta di una cacofonia di colori. Un amaranto che sconfina in azzurro. Con una serie di puntini celesti che si susseguono uno accanto all’altro. È un cazzotto in un occhio. Ma è soprattutto un pugno allo stomaco. Perché quellaè un’intuizione che sconfina nella genialità. La trama crea un QR. E inquadrandolo con il proprio cellulare si finisce su una pagina del sito del Tromsø. Non si tratta dello shop ...

