Lgbt | Regimenti Fi | ' non si chiede tolleranza offendendo religione'

(Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “L'articolo 3 della Costituzione prevede il rispetto della libertà di genere, ma anche di quella religiosa. Se questo è il modo direallo stesso tempo i sentimenti tanti cattolici con comportamenti di cattivo gusto, vuol dire che si è presa la strada sbagliata”. Lo afferma l'eurodeputata di Forza Italia, Luisa, dopo che l'influncer di Berlino Riccardo Simonetti ha pubblicato sulle pagine del mensile tedesco Siegessäule una sua foto che lo ritrae nelle vesti della Madonna in versione trans e con la barba. “Presentare in questo modo vergognoso il simbolo della cristianità, per di più nei giorni che precedono le festività natalizie, è un atto che supera ogni limite. Sembra che il ‘politicamente corretto' -aggiunge l'esponente azzurra- ormai valga solo per ...