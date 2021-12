Lazio vs Galatasaray | le 2 squadre a confronto

Leggi su footdata

(Di martedì 7 dicembre 2021) Laha vinto entrambi i precedenti casalinghi contro ilnelle competizioni europee. Nei gironi di Champions League nel 2001/02, e nei sedicesimi di finale di Europa League nel 2015/16. Ilnon ha mai vinto in trasferta contro una squadra italiana in Europa (5N, 7P). Questo sarà il 13° tentativo per il club turco – l’ultimoè stato prioprio con lanel febbraio 2016 (1-3). Laè imbattuta in casa in competizioni europee controturche: quattro successi e tre pareggi in sette confronti – solo in una di queste gare i biancocelesti non hanno trovato il gol (0-0 contro il Trabzonspor nel dicembre 2013). Laha tenuto la porta inviolata in entrambi i match giocati in casa in Europa League in questa ...