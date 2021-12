Con la motosega | poi Milano | l' orrore in casa | 82enne ammazzato | chi è l' amante mostro

(Di martedì 7 dicembre 2021) Un orribile omicidio sconvolge la sera di. Un anziano pensionato, Pierantonio Secondi, è stato ucciso nella suain via Giulio Romano, nel centrale quartiere di Porta Romana. L'assassino è entrato sfondando la porta dell'appartamento con una, infierendo poi sull'uomo con la stessa lama dell'attrezzo e con un coltello. Il sospetto sarebbe un 35enne di origine romena con cui il pensionato aveva avuto una relazione terminata nei mesi scorsi nel peggiore dei modi. La vittima, infatti, aveva deciso di denunciare per stalking l'ex. L'omicidio avrebbe dunque uno sfondo passionale, anche se gli inquirenti stanno ancora indagando e non si escludono altre piste. L'Secondi aveva denunciato il romeno per vari episodi di minacce e atti persecutori. Il più grave quando il presunto ...

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, si tratterebbe di un unico aggressore che è riuscito a entrare in casa bucando la porta d'ingressola. Una volta all'interno ha colpito l'...Il sospettato era stato denunciato nei mesi scorsi per stalking dall'anziano e per sfondare la porta d'ingresso dell'abitazione della vittima avrebbe usato unacui avrebbe infierito sull'...Orrore a Milano dove un uomo è stato ucciso a colpi di coltello e motosega. L’omicidio è avvenuto nell’appartamento della vittima in via Giulio Romano e ad agire, secondo la ricostruzione effettuata d ...Un uomo di 82 anni è stato ucciso in casa con un coltello, al settimo piano di una palazzina a Milano. A chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa allarmati dal rumore. Gli assassini hanno ...