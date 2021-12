(Di martedì 7 dicembre 2021) Brutto incidente a, in via, dove diverse auto si sono tamponate a. E’ accaduto all’altezza del km 41,500, subito dopo la rotonda per. Nello scontro due persone sono rimaste lievemente ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso, la protezione civile Assovoce e due ambulanze. I sanitari del 118 hanno trasportato ial pronto soccorso. Si registrano ripercussioni sulcon forti rallentamenti su via. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Cerveteri, tamponamento a catena su via Aurelia: 2 feriti e traffico paralizzato - astralmobilita : [AGG]???? #A12 #RomaTarquinia #incidente tra #Torrimpietra e #Cerveteri Tamponamento tra un'auto e un mezzo pesante… -

Ultime Notizie dalla rete : Cerveteri tamponamento

TerzoBinario.it

Coinvolte 4 vetture in unsu via Aurelia al km 41900. L'incidente è avvenuto tra Cerenova ein direzione Roma. A seguito dell'intervento del personale sanitario un bambino è stato portato via in ...: maxisulla Settevene Palo, traffico in tilt - Maxipoco fa a, sulla Settevene Palo. Secondo le prime informazioni a essere coinvolte nell'incidente ...Ferito anche un 54enne, anch’egli cerite, trasportato dalla Heart Life all’Aurelia Hospital Tamponamento sull’Aurelia fra quattro vetture, con due feriti grazi. Lo scontro è avvenuto al km 42 della co ...