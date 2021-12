Carcere: ancora una rivolta nel padiglione Covid (Di martedì 7 dicembre 2021) Il fatto è accaduto nella serata del 5 Dicembre, a circa 15 giorni dell’ultimo clamoroso episodio di violenza nel Carcere di Taranto, ormai diventato un terreno di scontro senza fine, grazie anche all’inerzia di un amministrazione penitenziaria che di fatto, si è sottomessa alla violenza ed ai voleri dei detenuti. Dove è il garante dei detenuti sempre pronto a gettare la croce addosso alla polizia penitenziaria, per poi sparire in questi momenti tragici ? La cosa ancora più drammatica è che questa nuova sommossa è accaduta nel nuovo padiglione appena terminato, in cui i cancelli, i muri, non hanno retto alla devastazione, nonostante sia costato più di una decina di milioni di euro! Peraltro il motivo della rivolta dimostra ancora una volta la prepotenza e dei detenuti che si abbatte ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 7 dicembre 2021) Il fatto è accaduto nella serata del 5 Dicembre, a circa 15 giorni dell’ultimo clamoroso episodio di violenza neldi Taranto, ormai diventato un terreno di scontro senza fine, grazie anche all’inerzia di un amministrazione penitenziaria che di fatto, si è sottomessa alla violenza ed ai voleri dei detenuti. Dove è il garante dei detenuti sempre pronto a gettare la croce addosso alla polizia penitenziaria, per poi sparire in questi momenti tragici ? La cosapiù drammatica è che questa nuova sommossa è accaduta nel nuovoappena terminato, in cui i cancelli, i muri, non hanno retto alla devastazione, nonostante sia costato più di una decina di milioni di euro! Peraltro il motivo delladimostrauna volta la prepotenza e dei detenuti che si abbatte ...

Advertising

M5S_Europa : La condanna di Aung San Suu Kyi a 4 anni di carcere, poi ridotti a due dalla giunta militare, per incitamento contr… - Carmela_oltre : RT @AntigoneOnlus: Le nostre denunce sul reparto Sestante e l'assemblea del 10 dicembre sulle proposte di riforma del carcere. L'ergastolo… - mister_spaik : RT @mazzolimarco: Chico Forti mi scrive dal “carcere”, si, perché è ancora rinchiuso in carcere, dopo mille promesse fatte dai politiconi c… - TarantiniTime : Carcere: ancora una rivolta nel padiglione Covid - ManoloZocco : Anche se #PatrickZaki oggi fosse assolto da queste ultime, quelle ancora in piedi probabilmente lo costringeranno a… -