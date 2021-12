Bomba GF Vip, Retroscena choc: Nicola Pisu cacciato dallo studio e offeso, Signorini: “Sfigato di mer.a”. Cos’è successo (Di martedì 7 dicembre 2021) Le luci del GF Vip sono spesso accecanti e a volte servono a nascondere dei movimenti che accadono e che volontariamente non vengono ripresi dalle telecamere. Come quello di ieri sera che ha visto protagonista Nicola Pisu in uno scontro con gli autori del reality show e con Alfonso Signorini. Il presentatore era alle prese con le novità che stanno accadendo nella casa più spiata d’Italia e che nelle ultime puntate interessano in particolar modo le new entry. I Vipponi appena entrati hanno dato del movimento a delle dinamiche che ormai erano diventate ripetitive. Uno di questi, in particolare, sembra essere attratto da Miriana Trevisan. Ricordiamo benissimo che durante la sua permanenza nel GF Vip Nicola Pisu si è più volte dichiarato innamorato della donna e l’ha sottoposta a un serrato ... Leggi su cityroma (Di martedì 7 dicembre 2021) Le luci del GF Vip sono spesso accecanti e a volte servono a nascondere dei movimenti che accadono e che volontariamente non vengono ripresi dalle telecamere. Come quello di ieri sera che ha visto protagonistain uno scontro con gli autori del reality show e con Alfonso. Il presentatore era alle prese con le novità che stanno accadendo nella casa più spiata d’Italia e che nelle ultime puntate interessano in particolar modo le new entry. I Vipponi appena entrati hanno dato del movimento a delle dinamiche che ormai erano diventate ripetitive. Uno di questi, in particolare, sembra essere attratto da Miriana Trevisan. Ricordiamo benissimo che durante la sua permanenza nel GF Vipsi è più volte dichiarato innamorato della donna e l’ha sottoposta a un serrato ...

Advertising

infoitcultura : “Pippo Baudo al GF Vip per Katia Ricciarelli”, la notizia bomba lanciata al TG5 - pascaziomarco : RT @fanpage: #Gfvip, arriva il colpaccio: Pippo Baudo potrebbe entrare nella casa per sostenere la sua ex moglie Katia Ricciarelli https://… - infoitcultura : “Ha lasciato…” Alex e Delia scoppia la bomba: il gesto estremo, Gf Vip a rischio - fanpage : #Gfvip, arriva il colpaccio: Pippo Baudo potrebbe entrare nella casa per sostenere la sua ex moglie Katia Ricciarel… - zazoomblog : “Vince lei il GF Vip”. Valeria Marini se lo lascia sfuggire: sganciata la bomba nella Casa - #“Vince #Vip”.… -