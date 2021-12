Amici, LDA racconta la sua vita a Napoli e diventa virale: la reazione di Gigi D’Alessio (Di martedì 7 dicembre 2021) LDA al secolo Luca D’Alessio torna protagonista ad Amici, in particolare con una dedica alle sue origini, alla sua famiglia e alla sua città natale, Napoli. Tra i riscontri di pubblico e critica il 18enne trova ora, non a caso, la pronta reazione del papà, Gigi D’Alessio. Il che si registra in queste ore in cui sono diventate virali , nel web, le due ultime esibizioni del giovane, registrate rispettivamente per la conferma del banco e la nuova gara di canto indetta nella scuola. E a margine delle stesse, tra le reazioni di consenso per l’allievo della scuola di Maria De Filippi, emerge in particolare una serie di gesti di supporto che gli rivolge a distanza il padre famoso. Amici 21, ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 7 dicembre 2021) LDA al secolo Lucatorna protagonista ad, in particolare con una dedica alle sue origini, alla sua famiglia e alla sua città natale,. Tra i riscontri di pubblico e critica il 18enne trova ora, non a caso, la prontadel papà,. Il che si registra in queste ore in cui sonote virali , nel web, le due ultime esibizioni del giovane, registrate rispettivamente per la conferma del banco e la nuova gara di canto indetta nella scuola. E a margine delle stesse, tra le reazioni di consenso per l’allievo della scuola di Maria De Filippi, emerge in particolare una serie di gesti di supporto che gli rivolge a distanza il padre famoso.21, ...

Advertising

Superstition_97 : RT @AkaMyyellow: Fratè sei la dentro da due minuti e già parli di Lda dicendo che come amico ha solo Albe,che poi scusate sbaglio o Luca h… - m_c_12345 : RT @AkaMyyellow: Fratè sei la dentro da due minuti e già parli di Lda dicendo che come amico ha solo Albe,che poi scusate sbaglio o Luca h… - Miriam61136378 : RT @Gianlu22222: Io che per una delle poche volte in 20 anni di amici (nonostante l’odio profondo per queste cose) stavo per farmi partire… - 361_magazine : Nella scuola di Amici, c'è qualche contrasto. Il cantante Albe ha partecipato che il disordine che condivide con Al… - Gianlu22222 : Io che per una delle poche volte in 20 anni di amici (nonostante l’odio profondo per queste cose) stavo per farmi p… -