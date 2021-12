Alex Belli confessa a Soleil: “Se Delia non mi aspetta Amen. Non finisce il mondo” (Di martedì 7 dicembre 2021) Alex Belli e le nuove confessioni notturne alla sua amica speciale Soleil Sorge Ieri, lunedì 6 dicembre 2021, una nuova L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di martedì 7 dicembre 2021)e le nuove confessioni notturne alla sua amica specialeSorge Ieri, lunedì 6 dicembre 2021, una nuova L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

pomeriggio5 : La situazione tra Alex Belli e Soleil è sempre più esplicita, come andrà a finire? Clarissa Selassiè: 'Per me loro… - 361_magazine : I Prelemi intervistati da Chi hanno espresso la loro opinione su Soleil Sorge e Alex Belli, la 'coppia' nata sotto… - IsaeChia : #GfVip 6, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli svelano cosa ne pensano del triangolo tra Soleil Sorge, Alex Belli e D… - tuttopuntotv : GF Vip, Alex Belli fa confessioni su Delia nella notte: “Se mi lascia, amen…” #GFVip6 #GFVip - AuroraMorgavi : RT @Gran_Secchiello: ALEX BELLI SEI UN UOMO PICCOLO. #gfvip -