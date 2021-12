A gennaio il GF Vip cambia programmazione. Ecco quando andrà in onda (Di martedì 7 dicembre 2021) La programmazione del Grande Fratello Vip, durante il mese di dicembre, subirà dei cambiamenti che, con ogni probabilità, lasceranno delusi i fan. Il doppio appuntamento settimanale, infatti, verrà sostituito da un’unica puntata in prima serata. A gennaio, le cose torneranno alla normalità, ma il venerdì non sarà più il giorno prescelto per la diretta condotta da Alfonso Signorini. La rete ha fatto questa scelta sia per tutelare l’amato reality, sia per consentire dei buoni ascolti alle fiction dell’anno nuovo. Ecco tutti i dettagli! Potrebbe interessarti: GF Vip, retroscena inedito sulla scomparsa di Nicola Pisu dallo studio A dicembre, Il Grande Fratello Vip non raddoppia Questa edizione del GF Vip sta riscuotendo un enorme successo tra il pubblico. Gli intrighi e le dinamiche create dai concorrenti, infatti, ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 7 dicembre 2021) Ladel Grande Fratello Vip, durante il mese di dicembre, subirà deimenti che, con ogni probabilità, lasceranno delusi i fan. Il doppio appuntamento settimanale, infatti, verrà sostituito da un’unica puntata in prima serata. A, le cose torneranno alla normalità, ma il venerdì non sarà più il giorno prescelto per la diretta condotta da Alfonso Signorini. La rete ha fatto questa scelta sia per tutelare l’amato reality, sia per consentire dei buoni ascolti alle fiction dell’anno nuovo.tutti i dettagli! Potrebbe interessarti: GF Vip, retroscena inedito sulla scomparsa di Nicola Pisu dallo studio A dicembre, Il Grande Fratello Vip non raddoppia Questa edizione del GF Vip sta riscuotendo un enorme successo tra il pubblico. Gli intrighi e le dinamiche create dai concorrenti, infatti, ...

Advertising

tuttopuntotv : A gennaio il GF Vip cambia programmazione. Ecco quando andrà in onda #GFVip6 #GFVip #Canale5 - catilvester : #gfvip sospetto spero sia confermata! I vip che dovevano entrare per un motivo o un'altro non entrano! Io spero che… - AGR_web : Cascata di Vip per il Christmas World Dal 4 dicembre al 9 gennaio, l’Auditorium Parco della Musica accoglierà Chris… - tuttoggi : Con l'accensione delle luminarie in centro e l'inaugurazione dei mercatini lungo Corso Vannucci e all'interno della… - JDBITALIANCREW : RT @senzalattosi0: qualcuno con il pacchetto vip ghost per il 27/28 gennaio? qualcuno che vende biglietti tribuna per entrambe le date? e… -