Ufficiale | Southampton in emergenza portieri Tesserato Caballero fino al 5 gennaio

(Di martedì 7 dicembre 2021) Willysarà il portiere delal 5. Il 40enne argentino, libero da giugno dopo la scadenza del contratto con il Chelsea, è statoper coprire le assenze di Alex McCarthy e Fraser Forster, i duedei Saints infortunati nelle ultime settimane. #SaintsFC has completed the signing of goalkeeper @willyon a short-term contract —FC (@FC) December 6, 2021 Foto: sito Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Caballero trova squadra... per un mese: contratto fino al 5 gennaio col Southampton ????

Commenta per primo Il Southampton ha ufficializzato il nome del nuovo portiere: si tratta di Willy Caballero, 40enne argentino ex Chelsea e City, che era svincolato. I Saints devono fare i conti con i ko di McCarthy e Forster.