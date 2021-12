Traffico Roma del 06-12-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione in diminuzione ilsul raccordo sulla carreggiata interna fila all’altezza di via Flaminia e poi tra la Nomentana e la 24 in esterna invece in rallentamenti e code a tratti dalla Laurentina alla diramazione diSud file dalla Prenestina alla 24 in via del Foro Italicoincolonnato da Corso Francia la salari in quest’ultima direzione lunghe code per incidente sul viale del Muro Torto da piazzale Brasile a Piazza del Popolo verso questa direzione possibili rallentamenti per incidenti anche sul Lungotevere degli Anguillara all’altezza di piazza belli rallentamenti in via Aurelia Antica per un unico alternato all’altezza di via delle Fornaci è fuori il raccordo incolonnamenti sulla Colombo da Mezzocammino via di Malafede in direzione Ostia ricordiamo infine ...