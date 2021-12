Sul Parmigiano Reggiano | le tazze con eliche e il BLA BLA BLA

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Leggo una delle notizie del giorno. No, non parlo di giornali, intendendo con questo quotidiani o magazine, ovviamente il tutto online, parlo di social. È lì che si trovano le notizie del giorno, e le si trovano in tempo reale, assai prima che sui quotidiani e magazine, per altro. Certo, sui social le notizie funzionano seguendo dinamiche diverse da come gira il mondo fisico, una notizia finisce in trend topic per ragioni tutte sue, diventa oggetto di commenti compulsivi da parte di chi queste notizie è solito commentarle e a seguire da tutto il resto dei commentatori, gente che nella vita si occupa di tutt’altro, tutt’altro rispetto il commentare notizie, intendo, e anche rispetto alla notizia che vanno compulsivamente a commentare. La notizia sale ulteriormente nei trend topic, diventa la notizia del giorno, o una delle notizie del giorno, e in quanto notizia del giorno capita sotto ...