Spray urticante in una discoteca è panico: tre ragazze finiscono in ospedale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Spruzzano dello Spray urticante e in discoteca si scatena il panico. È accaduto nella notte tra sabato e domenica a Ivrea, all'Eva.Tre ragazze tra i 18 e i 20 anni sono finite in ospedale, dopo essere state soccorse dal 118. Si sono sentite male e hanno avvertito prurito e bruciore a naso e occhi. Secondo una prima ricostruzione lo Spray urticante potrebbe essere stato spruzzato nel corso di un litigio tra un cliente e il responsabile della sicurezza della discoteca, anche se non è stato ancora identificato l'autore del gesto. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Ivrea che hanno già sentito i responsabili della discoteca. L'articolo proviene da Nuova Società.

