Pari opportunità, Manageritalia: “Al via la legge sulla parità salariale” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sul fronte Pari opportunità, si sommano le buone notizie: entra in vigore la legge sulla Parità salariale e i dirigenti scoprono che in piena pandemia sono aumentati di numero, grazie soprattutto all’aumento delle donne. Infatti, nel 2020, anno di crisi pandemica ed economica, l’analisi dell’andamento dei lavoratori dipendenti privati non agricoli, grazie alle elaborazioni di Manageritalia sui dati ufficiali appena rilasciati dall’Inps, mostra, in controtendenza con il resto dei lavoratori dipendenti, un aumento dei manager, e soprattutto dei dirigenti (+678, +0,6%) e anche dei quadri (+1.005, +0,2%) e questo è tutto dovuto alle donne. Un aumento nella componente manageriale che premia le manager protagoniste assolute di questa crescita sia tra i dirigenti, dove ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sul fronte, si sommano le buone notizie: entra in vigore latàe i dirigenti scoprono che in piena pandemia sono aumentati di numero, grazie soprattutto all’aumento delle donne. Infatti, nel 2020, anno di crisi pandemica ed economica, l’analisi dell’andamento dei lavoratori dipendenti privati non agricoli, grazie alle elaborazioni disui dati ufficiali appena rilasciati dall’Inps, mostra, in controtendenza con il resto dei lavoratori dipendenti, un aumento dei manager, e soprattutto dei dirigenti (+678, +0,6%) e anche dei quadri (+1.005, +0,2%) e questo è tutto dovuto alle donne. Un aumento nella componente manageriale che premia le manager protagoniste assolute di questa crescita sia tra i dirigenti, dove ...

