Omicron, primo caso "isolato" in Sardegna (Di lunedì 6 dicembre 2021) E' un passeggero arrivato nei giorni scorsi ad Alghero, con un volo da Roma, di ritorno da un viaggio in Sud Africa. Leggi su rainews (Di lunedì 6 dicembre 2021) E' un passeggero arrivato nei giorni scorsi ad Alghero, con un volo da Roma, di ritorno da un viaggio in Sud Africa.

Advertising

Agenzia_Ansa : Era vaccinato con due dosi, si riprometteva di fare la terza appena i suoi impegni di lavoro nel mondo glielo avess… - Corriere : La variante Omicron è in Italia: identificato un primo caso - AngeloCiocca : Coronavirus, primo caso di variante Omicron in Italia: il soggetto, proveniente dal Mozambico, vive in Campania. Di… - ToreDeriu : RT @BlackWolf2051: Omicron stagione 1 ?? Primo episodio ?? ??Ciak si gira?? Protagonisti: Gli psicopatici del Pianeta Terra?? - telodogratis : Omicron: confermato il primo caso in Sardegna -