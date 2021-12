Nainggolan, gol e risposta agli insulti dei suoi ex tifosi: “Se mi chiamano…” (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ex Roma e Inter Nainggolan ha risposto in maniera piccata ai fischi dei suoi ex tifosi durante Beerschot-Anversa, gara decisa da un suo gol. Dopo un inizio non proprio positivo Radja Nainggolan sta trovando continuità in Belgio con la maglia dell’Anversa. L’ex Roma, Inter e Cagliari, tornato in patria quest’estate, sta ritrovando forma e condizione. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ex Roma e Interha risposto in maniera piccata ai fischi deiexdurante Beerschot-Anversa, gara decisa da un suo gol. Dopo un inizio non proprio positivo Radjasta trovando continuità in Belgio con la ma dell’Anversa. L’ex Roma, Inter e Cari, tornato in patria quest’estate, sta ritrovando forma e condizione. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

soppyzz : ultimamente sono così noioso che riesco a trasmettere la mia noia pure in robe assurde tipo il tizio che reagisce a… - soppyzz : ieri c'è stato il derby di anversa e dopo aver visto il gol di nainggolan, sto tizio ha reagito in maniera assoluta… - RomaTunisi : RT @siamo_la_Roma: ?? Ricordate il gol di #Nainggolan all'#Inter nel 2017? ?? Il belga l'ha rifatto con l'#Anversa ?? Il VIDEO della rete d… - sportface2016 : #Nainggolan risponde agli insulti dei suoi ex tifosi dopo il gol vittoria nel derby di Anversa. - siamo_la_Roma : ?? Ricordate il gol di #Nainggolan all'#Inter nel 2017? ?? Il belga l'ha rifatto con l'#Anversa ?? Il VIDEO della r… -